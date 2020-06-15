Başakşehir'de makine yüklü kamyon devrildi
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Başakşehir'de makine yüklü kamyon devrildi

Başakşehir'de makine yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi.

Başakşehir'de makine yüklü kamyon devrildi
15.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:20

Başakşehir'de makine yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi.

Ağır iş makinesi taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 60 YA 082 plakalı kamyon, Güvercintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde virajı alamadı.

Yola devrilen kamyonun sürücüsü yara almadan, kırılan ön camdan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trafiğin akışı kaza nedeniyle tek yönden düzenlenirken, yola devrilen iş makinesinin kaldırılması için bölgeye vinç getirildi.

Kamyon ve iş makinesinin kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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