Başakşehir'de kuryenin ölümden kıl payı ile kurtulduğu anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir'de kuryenin ölümden kıl payı ile kurtulduğu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de kuryenin ölümden kıl payı ile kurtulduğu anlar kamerada Başakşehir'de sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye ile bir otomobil çarpıştı.

Başakşehir'de kuryenin ölümden kıl payı ile kurtulduğu anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye ile bir otomobil çarpıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü meydana geldi. Sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye Ömer T., kullandığı motosiklet ile verilen adresteki sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen otomobili fark etti. Hemen manevra yapmak istedi ancak ön tekeri kayan motosiklet devrildi. Ömer T., yola savrulurken otomobil çarptığı motosikleti sürükledi. Kazada hafif yaralanan kurye Ömer T.'nin yardımına ise, vatandaşlar koştu. Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü kaza, sokakta bulunan binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başakşehir'de kuryenin ölümden kıl payı ile kurtulduğu anlar kamerada
Başakşehir'de kuryenin ölümden kıl payı ile kurtulduğu anlar kamerada
Başakşehir'de kuryenin ölümden kıl payı ile kurtulduğu anlar kamerada
Başakşehir'de kuryenin ölümden kıl payı ile kurtulduğu anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başakşehir'de kuryenin ölümden kıl payı ile kurtulduğu anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 19:44:19. #1.16#

title