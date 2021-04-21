Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KURYENİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA, KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KURYENİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA, KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre BAŞAKŞEHİR'de sipariş teslim etmek için yola çıkan kuryenin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı.

BAŞAKŞEHİR'de sipariş teslim etmek için yola çıkan kuryenin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kuryenin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen pazar günü, Başakşehir ilçesi Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye Ömer T., kullandığı motosiklet ile verilen adresteki sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen otomobili fark etti. Hemen manevra yapmak istedi ancak ön tekeri kayan motosiklet devrildi. Ömer T., yola savrulurken otomobil çarptığı motosikleti sürükledi.

Kazada hafif yaralanan kurye Ömer T.?nin yardımına ise, vatandaşlar koştu.

Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü kaza, sokakta bulunan binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KURYENİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA, KAMERADA
Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KURYENİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA, KAMERADA
Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KURYENİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA, KAMERADA
Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KURYENİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA, KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Adana'da at yarışlarında bir kaza daha: 4 jokey düştü, 3'ü hastaneye kaldırıldı
Adana'da at yarışlarında bir kaza daha: 4 jokey düştü, 3'ü hastaneye kaldırıldı
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Meral Akşener Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KURYENİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA, KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:21:24. #1.14#

title