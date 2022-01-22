Başakşehir'de kumarhaneye çevrilen villaya baskın

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de kumarhaneye çevrilen villaya yapılan baskında 13 şüpheli gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada rulet masaları, oyun kartları ve çok sayıda oyun pulu ele geçirildi.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından Başakşehir'de kumar oynatıldığı bilgisi üzerine polis tarafından inceleme başlatıldı. Polis ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 1. Kısım Mahallesi Gediz Sokak'ta bulunan villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti. Bir süre villayı izleyen ekipler dün gece saat 01.00 sıralarında baskın yaptı. Baskında içerde kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişi ile kumarhaneyi işleten bir kişi olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.