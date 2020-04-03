Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü BAŞAKŞEHİR'de yaşanan kovalamaca sonrası polisle girdiği arbede sırasında koltuk altından yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

BAŞAKŞEHİR'de yaşanan kovalamaca sonrası polisle girdiği arbede sırasında koltuk altından yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece devriye görevini yürüttüğü sırada hareketlerinden şüphelendikleri 06 BS 2789 plakalı otomobili takibe aldı. Polis ekipleri, plaka sorgusundan çalıntı olduğunu belirledikleri otomobildeki şüphelilere "dur" ihtarında bulundu. Buna rağmen durmayan şüpheliler, Avcılar Cihangir Mahallesi Kibele Sokak'ta sıkıştırıldı. Araçtan inen iki şüpheden biri, polise silah doğrulttu. Ekibin havaya ateş etmesi üzerine yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakın mesafede yakalandı. Polis memuru M.A. ile arbede yaşayan

şüphelilerden biri, polisin silahının ateş alması sonucu sol koltuk altından yaralandı. Kaçmaya devam eden şüpheli, yaklaşık 30 metre ileride yere düştü. Diğer şüpheli ise polis memuru Y.S. tarafından gözaltına alınarak kelepçelendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan kimlik kontrollerinde olay yerinde hayatını kaybeden şüphelinin 16 yaşındaki M. Ş. S, gözaltına alınanın ise 15 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.Aramalarda hayatını kaybeden M. Ş. S'nin düştüğü yerde 1 kurusıkı tabanca, araç dışında 2 boş kovan ve 1 mermi, araç içerisinde ise 1 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi ve kağıda sarılı şekilde 10 gram skunk ele geçirildi. Detaylı sorgulamaları yapılan zanlılardan hayatını kaybeden M. Ş. S'nin, motosiklet hırsızlığından 11, iş yerinden hırsızlıktan 6, otomobil hırsızlığından 1, konut dokunulmazlığı ihlalinden 1, uyuşturucudan 1 ve evden hırsızlıktan 3 olmak üzere 23 suç kaydının olduğu, 3 defa da hakkında kayıp şahıs başvurusunda bulunulduğu, gözaltındaki A.K'nin ise yağmadan 2, taksirleyaralamadan 1, otomobil hırsızlığından 7, uyuşturucudan 1, sahte kimlik kullanımından 1 ve görevi yaptırmamak için görevli memura direnmeden 1 olmak üzere 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından M. S. Ş'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, yaşı küçük A.K. ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru M.A, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA