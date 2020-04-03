Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü - Haberler
Başakşehir, Polis, Güncel

Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü

BAŞAKŞEHİR'de yaşanan kovalamaca sonrası polisle girdiği arbede sırasında koltuk altından yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

03.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:27
Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü
BAŞAKŞEHİR'de yaşanan kovalamaca sonrası polisle girdiği arbede sırasında koltuk altından yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece devriye görevini yürüttüğü sırada hareketlerinden şüphelendikleri 06 BS 2789 plakalı otomobili takibe aldı. Polis ekipleri, plaka sorgusundan çalıntı olduğunu belirledikleri otomobildeki şüphelilere "dur" ihtarında bulundu. Buna rağmen durmayan şüpheliler, Avcılar Cihangir Mahallesi Kibele Sokak'ta sıkıştırıldı. Araçtan inen iki şüpheden biri, polise silah doğrulttu. Ekibin havaya ateş etmesi üzerine yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakın mesafede yakalandı. Polis memuru M.A. ile arbede yaşayan

şüphelilerden biri, polisin silahının ateş alması sonucu sol koltuk altından yaralandı. Kaçmaya devam eden şüpheli, yaklaşık 30 metre ileride yere düştü. Diğer şüpheli ise polis memuru Y.S. tarafından gözaltına alınarak kelepçelendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan kimlik kontrollerinde olay yerinde hayatını kaybeden şüphelinin 16 yaşındaki M. Ş. S, gözaltına alınanın ise 15 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.Aramalarda hayatını kaybeden M. Ş. S'nin düştüğü yerde 1 kurusıkı tabanca, araç dışında 2 boş kovan ve 1 mermi, araç içerisinde ise 1 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi ve kağıda sarılı şekilde 10 gram skunk ele geçirildi. Detaylı sorgulamaları yapılan zanlılardan hayatını kaybeden M. Ş. S'nin, motosiklet hırsızlığından 11, iş yerinden hırsızlıktan 6, otomobil hırsızlığından 1, konut dokunulmazlığı ihlalinden 1, uyuşturucudan 1 ve evden hırsızlıktan 3 olmak üzere 23 suç kaydının olduğu, 3 defa da hakkında kayıp şahıs başvurusunda bulunulduğu, gözaltındaki A.K'nin ise yağmadan 2, taksirleyaralamadan 1, otomobil hırsızlığından 7, uyuşturucudan 1, sahte kimlik kullanımından 1 ve görevi yaptırmamak için görevli memura direnmeden 1 olmak üzere 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından M. S. Ş'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, yaşı küçük A.K. ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru M.A, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Nano teknoloji' maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haberler
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen turistlik ilçeye 125 bin araç girdi Haberler
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen turistlik ilçeye 125 bin araç girdi
İstanbul'da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı Haberler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı Haberler
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı Haberler
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Basketbolcu Rüştü Reçber Lionel Messi Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 17:53:17. #1.15#
title