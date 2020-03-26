Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
26.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:42
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır.""
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Kaynak: DHA