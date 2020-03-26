Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır.""

Kaynak: DHA