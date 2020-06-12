Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif Başakşehir Futbol Kulübü, takıma yapılan son koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Başakşehir Futbol Kulübü, takıma yapılan son koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza Perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır."

Kaynak: DHA