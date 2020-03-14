Başakşehir'de Korona virüs tedbirleri alındı
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel

Başakşehir'de Korona virüs tedbirleri alındı

Başakşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşın toplu bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.

14.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:21
Başakşehir'de Korona virüs tedbirleri alındı

Başakşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşın toplu bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.


Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyada tedirginliğe ve ölümlere neden olan korona virüs tehdidine karşı kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, ibadethaneler ile engelli araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Önlem amaçlı dezenfekte çalışmasında kamu alanları başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlar, özel kıyafetli ve maskeli personeller tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.


"Ellerimizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla iyice yıkamalıyız"


Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden yetkili Ataner Bozkurtlar, Başakşehir Belediye Başkanlığı'nın kararı doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçemizde hem dezenfekte hem de bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. En önemli konulardan biri de vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini alması. Bu tedbirlerin başında da ellerimizi doğru ve etkili bir şekilde yıkamak geliyor. Ellerimizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla iyice yıkamalıyız. Öksürme ve hapşırmada ise tek kullanımlık mendiller tercih edilmeli. Kendisinde ateş fark eden vatandaşlarımız da en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalılar. İlçe genelindeki dezenfekte çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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