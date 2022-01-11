BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞİ EZİP KAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞİ EZİP KAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de, cipiyle yol kenarındaki köpeği ezen Katar uyruklu sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAŞAKŞEHİR'de, cipiyle yol kenarındaki köpeği ezen Katar uyruklu sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde yaşandı. Site sakinleri yaklaşık 7 aydır besledikleri köpeği sitenin önünde yerde yatar halde buldu. Köpeğin yanına giden vatandaşlar, öldüğünü anladı. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelendikten sonra olay ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip, kaçtığı ortaya çıktı. Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kayıtları inceleyen polisler, köpeği ezen kişinin Katar uyruklu A.H.A.Q.M., olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.H.A.Q.M., adliyeye sevk edildi.

BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞİ EZİP KAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞİ EZİP KAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞİ EZİP KAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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