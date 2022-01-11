BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de, cipiyle yol kenarındaki köpeği ezdiği gerekçesiyle tutuklanan Katar uyruklu sürücü, evinin önünde hayvanserler tarafından protesto edildi.

BAŞAKŞEHİR'de, cipiyle yol kenarındaki köpeği ezdiği gerekçesiyle tutuklanan Katar uyruklu sürücü, evinin önünde hayvanserler tarafından protesto edildi.

Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan bir site önünde Katar uyruklu A.H.A.Q.M.'nin kullandığı ciple köpeğin ezildiği güvenlik kamerasına yansımıştı. Bir grup hayvansever, gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.H.A.Q.M.'nin evinin önünde toplandı. Slogan atan hayvanseverler adına Batı Gider basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

BAŞAKŞEHİR'DE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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