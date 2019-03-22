Başakşehir'de Konyaspor Hazırlıkları Sürüyor

Medipol Başakşehir, ligde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman 3'e 2 sonuçlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İHA