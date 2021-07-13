Başakşehir'de 'konu komşu' pikniği başladı
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Başakşehir'de 'konu komşu' pikniği başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de 'konu komşu' pikniği başladı Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği konu komşu piknikleri başladı.

Başakşehir'de 'konu komşu' pikniği başladı

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği konu komşu piknikleri başladı. İlçenin dört bir yanından servislerle Şamlar Tabiat Parkı'na gelen Başakşehirli kadın ve çocuklar, hem spor yaptı hem de doğayla başbaşa keyifli bir gün geçirdi.

Başakşehir'de, "konu komşu pikniği" etkinlikleri renkli görüntülerle başladı. Şamlar Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 400'e yakın Başakşehirli kadın ve çocuk katıldı. İlçenin farklı noktalarından kalkan servislerle parka gelen kadın ve çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinliklerde doyasıya eğlendi. İlçe sakinlerinin yeşillikler içindeki keyifli etkinliğine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başkan Kartoğlu çocuklarla dans etti

Başkan Kartoğlu, alandaki bankları tek tek gezerek Başakşehirlilerle sohbet etti. Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı'daki etkinliklerde çocuklar, animatör eşliğinde oyunlar oynarken Başakgillerle dans ederek eğlendi. Başkan Kartoğlu, oyunlar oynadığı çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kadınlar güne sporla başladı

Etkinliğe kadın eğitmen eşliğinde sabah sporuyla başlayan Başakşehirli kadınlar, gün içinde BAKMER'in diyetisyen, saç ve cilt analiz hizmetleri ile kendilerine vakit ayırma fırsatı buldu. Engelli vatandaşlar da, engelsiz ulaşım araçlarıyla geldikleri etkinlikte komşularıyla bir araya geldi. Keyifli ve eğlenceli piknik yemek ikramının ardından son bulurken ilçe sakinleri, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkürlerini ilettiler.

Konu komşu pikniği, yaz ayları boyunca salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere, haftanın üç günü devam edecek.

Başakşehir'de 'konu komşu' pikniği başladı
Başakşehir'de 'konu komşu' pikniği başladı
Başakşehir'de 'konu komşu' pikniği başladı
Başakşehir'de 'konu komşu' pikniği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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