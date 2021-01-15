Başakşehir'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi
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Başakşehir'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi

15.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:03
Başakşehir'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi

Başakşehir'de bir kamyonetin devrilerek park halindeki bir araca çarpması sonucu hasarlı kaza meydana geldi.

Başakşehir'de bir kamyonetin devrilerek park halindeki bir araca çarpması sonucu hasarlı kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İPKAS Sanayi Sitesi'nde seyir halindeki 41 FU 052 plakalı plastik hammadde taşıyan kamyonetin sürücüsü E.S., henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet devrilerek park halindeki bir araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

Kamyonetin freninin patlaması nedeniyle yaşandığı öne sürülen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonetin ilerlerken manevra yapması ve sonrasında devrilme anı görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:02:51. #1.15#
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