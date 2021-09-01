Başakşehir'de kimyasal ham madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
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Başakşehir'de kimyasal ham madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Başakşehir'de kimyasal ham madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de kimyasal hammadde imalatı yapılan 3 katlı bir fabrikada akşam saatlerinde yangın çıktı.

Başakşehir'de kimyasal hammadde imalatı yapılan 3 katlı bir fabrikada akşam saatlerinde yangın çıktı. Ara ara alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11.Blok'ta bulunan 3 katlı kimyasal hammadde imalathanesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise fabrika ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Fabrikadaki yangın bitişiğinde bulunan diğer işyerlerine de sıçradı. Yangına müdahale eden 1 çalışan ise hafif şekilde yaralandı. Ara aranan yaşanan patlamalarla birlikte yükselen alevlere ekiplerin müdahalesi 5 saati geride bırakırken 144 personel ve 65 araçla yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Başakşehir'de kimyasal ham madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
Başakşehir'de kimyasal ham madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
Başakşehir'de kimyasal ham madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
Başakşehir'de kimyasal ham madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
Başakşehir'de kimyasal ham madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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