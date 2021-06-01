Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1)

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor. Yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına dökülen kimyasal atıktan duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı