Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1)

Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor. Yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına dökülen kimyasal atıktan duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. 


- İstanbul
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1)
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1)
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1)
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1)
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1)
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1)
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Nikos Dendias Mustafa Varank
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:08:40. #1.14#

title