Başakşehir'de Kerim Frei ayrıldı

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki orta saha Kerim Frei ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı