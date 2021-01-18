Başakşehir'de Kerim Frei ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Başakşehir'de Kerim Frei ayrıldı

18.01.2021 17:38 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:42
Başakşehir'de Kerim Frei ayrıldı

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki orta saha Kerim Frei ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki orta saha Kerim Frei ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Erol Bulut Emre Taşdemir Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Beşiktaş Otomobil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir'de Kerim Frei ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:47:49. #1.15#
title