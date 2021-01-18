Başakşehir'de Kerim Frei ayrıldı
18.01.2021 17:38 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:42
Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki orta saha Kerim Frei ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki orta saha Kerim Frei ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı