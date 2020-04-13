Başakşehir'de kaza yapan tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Başakşehir'de kaza yapan tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
13.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:24
Başakşehir'de kaza yapan tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine giderken Başakşehir mevkisinde maddi hasarlı kaza yapan 27 BRC 88 plakalı tırın şoförü, tutanak tutmak için aracını emniyet şeridine çekti.
Bu sırada, aynı yönde 34 KE 4439 plakalı otomobiliyle ilerleyen Emrah Özdemir, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra çarptı. Savrulan araç, Kadir Usta'nın kullandığı 34 TK 6696 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada ağır yaralanan Özdemir, aracında sıkıştı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Özdemir, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA