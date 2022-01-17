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Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp taktik çalışma ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Kayseri'ye gidecek.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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