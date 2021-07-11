Başakşehir'de kayıp gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
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Başakşehir'de kayıp gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu

Başakşehir'de kayıp gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de iki gündür kendisinden haber alınamayan Ömer Oğız'dan kötü haber geldi.

Başakşehir'de iki gündür kendisinden haber alınamayan Ömer Oğız'dan kötü haber geldi. 18 yaşındaki gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu.

Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce 18 yaşındaki Ömer Oğız işten çıktıktan sonra eve dönmeyince ailesi kendisine ulaşamadı. Meraklanan gencin ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Ömer Oğız'ı aramak için çalışma başlattı. Ekipler bir grup gencin uçurumun dibinde ceset ihbarını değerlendirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cansız bedenin kendisinden iki gündür haber alınamayan Ömer Oğız'a ait olduğunu tespit etti. Oğız'a ait cep telefonu ve cüzdanı uçurumun üstünde bulundu. - İSTANBUL

Başakşehir'de kayıp gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Başakşehir'de kayıp gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki gündür kayıp olan gencin cesedi, uçurumun dibinde bulundu
İki gündür kayıp olan gencin cesedi, uçurumun dibinde bulundu
Hayvan otlatmak için evden çıkan iki kardeşin cansız bedeni göletin dibinde bulundu
Hayvan otlatmak için evden çıkan iki kardeşin cansız bedeni göletin dibinde bulundu
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