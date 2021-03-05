BAŞAKŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN KİŞİ ANKARA'DA İNTİHAR ETTİ
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BAŞAKŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN KİŞİ ANKARA'DA İNTİHAR ETTİ

05.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:07

BAŞAKŞEHİR'de karısını öldüren kişi, Ankara'da intihar etti.

BAŞAKŞEHİR'de karısını öldüren kişi, Ankara'da intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünü belirledi. Kurt'un Ankara'ya kaçtığının belirlenmesi üzerine Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. Emrullah Kurt, polisleri farkedince babasının evinin önünde başına ateş ederek intihar etti.

BAŞAKŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN KİŞİ ANKARA'DA İNTİHAR ETTİ
BAŞAKŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN KİŞİ ANKARA'DA İNTİHAR ETTİ
BAŞAKŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN KİŞİ ANKARA'DA İNTİHAR ETTİ
BAŞAKŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN KİŞİ ANKARA'DA İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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