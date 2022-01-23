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Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı

Başaksehir'de karın keyfini çocuklar çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başakşehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkan çocuklar karın keyfini doyasıya çıkarttı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkan çocuklar karın keyfini doyasıya çıkarttı. Kimi bulduğu poşet ve tahtayla kaymaya çalışırken kimi de arkadaşları ile kar topu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'a kar gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi ve kent beyaza büründü. Bu durum en çok çocukları sevindirirken Başaksehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi. bazı çocuklar bulduğu poşet ve tahtayla kaymaya çalışırken bazıları da arkadaşları ile kar topu oynadı. Okulların da tatil olması çocukların sevincini bir kat daha arttırdı.

Dünden itibaren karın yağmasını beklediğini belirten Begüm Kılıç, "Bugün yokuşlardan kayacağım, çok güzel oyun oynayacağım arkadaşlarımla. Üşümüyorum şuan, üzerimde bir sürü şey var" dedi. Karın tatile denk geldiğini belirten Mehmet Kadirli de, "Çok güzel. Geçen sene de yağmıştı böyle ama bu kadar olmamıştı. Şimdi doğrusu çok mutluyuz. Tatile denk geldi. Bizim memlekete de çok yağıyor da bizim memleket dümdüz olduğu için bu kadar uçamıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Meteoroloji, Başakşehir, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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