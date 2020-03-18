Başakşehir'de karantina yurdunda ilk sabah
İSTANBUL'da yurtdışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda karantina altına vatandaşlar ilk geceyi geçirdi.
18.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:17
İSTANBUL'da yurtdışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda karantina altına vatandaşlar ilk geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde karantina altındaki bazı vatandaşlar hava almak için pencerelere çıktı, kameralara el salladı.
- İstanbul
Polis ekiplerinin de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, yurt girişinin bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Dün akşam saatlerinde çeşitli ülkelerden gelen vatandaşlar havalimanından 9 otobüsten yurda getirilmişti. Vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak.
- İstanbul
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA