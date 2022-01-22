Başakşehir'de kar yerleri ve çatıları beyaza bürüdü - Haberler
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Başakşehir'de kar yerleri ve çatıları beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Başakşehir'de kar yerleri ve çatıları beyaza bürüdü İstanbul'da aralıklarla devam eden karın ardından sabah saatlerinde yerler ve çatılar beyaza büründü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de kar yerleri ve çatıları beyaza bürüdü

İSTANBUL - İstanbul'da aralıklarla devam eden karın ardından sabah saatlerinde yerler ve çatılar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı aralıklara etkisini sürdürüyor. Birçok ilçede akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı zaman zaman şiddetlenerek devam etti. gece saatlerinde de aralıklara yağan kar, Başakşehir'de yerleri ve çatıları beyaza bürüdü.

Başakşehir'de kar yerleri ve çatıları beyaza bürüdü

Başakşehir'de kar yerleri ve çatıları beyaza bürüdü

Başakşehir'de kar yerleri ve çatıları beyaza bürüdü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Başakşehir, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haber

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