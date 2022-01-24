Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı

AA - Haberler | Güncel

Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken 4 İETT otobüsü, yolda mahsur kaldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken 4 İETT otobüsü, yolda mahsur kaldı.

İstanbul'da süren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Etkili olan kar nedeniyle İETT otobüsleri, Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunda mahsur kaldı.

Yolun rampa bölümünde arka arkaya dizilen otobüsler, uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Otobüslerin ilerleyememesi nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.

Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı

Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı

Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı

AA - Son Dakika Haberleri

Bahçeşehir, Başakşehir, İETT, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title