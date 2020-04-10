- Başakşehir'de kapalı pazarlara termal kamera kuruldu
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Başakşehir, Termal, Yerel

- Başakşehir'de kapalı pazarlara termal kamera kuruldu

- Başakşehir'de kapalı pazarlara termal kamera kuruldu Vatandaşların ateşleri ölçüldü Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki kapalı pazar alanlarının girişlerinde termal kamera kurarak pazara gelen vatandaşların ateşini ölçüyor.

10.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:22

- Başakşehir'de kapalı pazarlara termal kamera kuruldu

Vatandaşların ateşleri ölçüldü

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki kapalı pazar alanlarının girişlerinde termal kamera kurarak pazara gelen vatandaşların ateşini ölçüyor.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki korona virüs salgını tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Pazar yerlerinde sosyal mesafe ve maske-eldiven kullanımı denetimlerini sıkılaştıran zabıta ekipleri, kapalı pazar alanlarının girişlerinde kurulan termal kameralarla vatandaşların ateşini ölçmeye başladı.

Ateşi yüksek olanlar tespit ediliyor

Termal kamera uygulaması ilk olarak Kayaşehir Kapalı Fuar ve Sergi Alanı'nda devreye alındı. Termal kamera ile yapılan ölçümlerde ateşi 38 ve üzerinde olan vatandaşların pazar alanına girişine izin verilmiyor. 112 Acil Servise yönlendirilerek tedavi olmaları sağlanıyor.

Tedbirler titizlikle uygulanıyor

"Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak" talimatı da titizlikle uygulanıyor. Pazar yerlerinin girişinde bir yandan herkesin dezenfektan kullanması sağlanırken diğer yandan zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara maske veriliyor.

Ayrıca pazar esnafının da uyması gereken; maske ve eldiven kullanımı, tüketiciye ürün seçtirilmemesi ve tezgahlar arasında en az üç metre mesafe olması gibi tüm tedbirler aralıksız bir şekilde denetleniyor. Alınan tedbirler ve denetimler ile pazar yerlerinde vatandaşın hızlı, güvenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapması sağlanıyor.

- Başakşehir'de kapalı pazarlara termal kamera kuruldu

Kaynak: İHA

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