Başakşehir'de kamyon devrildi
Başakşehir'de hafriyat kamyonunun devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.
Başakşehir'de hafriyat kamyonunun devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.
Alınan bilgiye göre, 06 FZ 7318 plakalı kamyonun sürücüsü Enes T, Mimar Kemalettin Bulvarı'nda virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyonun devrilmesiyle dorsedeki malzemeler yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Kamyon ve yola saçılan malzemelerin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.