Başakşehir'de kamyon devrildi
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Başakşehir'de kamyon devrildi

Başakşehir'de hafriyat kamyonunun devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.

31.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:20
Başakşehir'de kamyon devrildi

'de hafriyat kamyonunun devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, 06 FZ 7318 plakalı kamyonun sürücüsü Enes T, Mimar Kemalettin Bulvarı'nda virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.


Kontrolden çıkan kamyonun devrilmesiyle dorsedeki malzemeler yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kamyon ve yola saçılan malzemelerin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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