BAŞAKŞEHİR'DE KADINI ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMEK İSTEYEN KİŞİYE ÇEVREDEKİLER ENGEL OLDU
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BAŞAKŞEHİR'DE KADINI ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMEK İSTEYEN KİŞİYE ÇEVREDEKİLER ENGEL OLDU

31.01.2021 10:06 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:10
BAŞAKŞEHİR'DE KADINI ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMEK İSTEYEN KİŞİYE ÇEVREDEKİLER ENGEL OLDU

BAŞAKŞEHİR'de bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu.

-O anlar kamerada

Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu.

Olay, Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu. Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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