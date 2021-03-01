Başakşehir'de kaçak yapıyı ihbar eden baba oğula sitenin güvenliği tarafından silahlı saldırı

BAŞAKŞEHİR'de sanayi sitesinde esnaf olan Turgut Çakmak, site yönetimi tarafından kaçak inşaat yapıldığını iddia ederek şikayette bulununca oğlu ile birlikte sitedeki güvenlik görevlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BAŞAKŞEHİR'de sanayi sitesinde esnaf olan Turgut Çakmak, site yönetimi tarafından kaçak inşaat yapıldığını iddia ederek şikayette bulununca oğlu ile birlikte sitedeki güvenlik görevlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Hüseyin Çakmak yaralandı.

Olay saat 13.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Triko Dokumacıları Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre esnaf Turgut Çakmak site içinde yapılan kaçak yapıları ilgili kurumlara şikayet edince site yönetimi ve Turgut Çakmak arasında husumet başladı. Turgut Çakmak ile 22 yaşındaki oğlu Hüseyin Çakmak kiraya verdikleri dükkanın ödemesini almak için bugün site yönetimi binasına gitti. Baba ve oğlu bina içindeyken güvenlik görevlisi Kemal Doğuş ile tartışmaya yaşadı. Kavga giderek büyüyünce güvenlik görevlisi Kemal Doğuş önce baba Turgut Çakmak'a bir el ateş etti. Mermi Turgut Çakmak'a isabet etmeyince bu defa Hüseyin Çakmak'a ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan Hüseyin Çakmak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü.

"DEFALARCA BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİLER"

Oğlu ile birlikte silahlı saldırıya uğrayan esnaf Turgut Çakmak, "Bu sitede kaçak inşaat yapılıyor. Burasının emlakçısının 7 yıldır emlak vergisi kaçırdığını site yönetimine, devlete şikayet ettim. Müfettiş geldi rapor tuttu. Yolsuzlukları ihbar ettiğim için defalarca beni öldürmek istediler. Oğlumu vuran güvenlik daha önce beni 3 defa silahla tehdit etti." dedi. Polis silahlı saldırıya karışan iki kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı