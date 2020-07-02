BAŞAKŞEHİR'DE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU ; 5 GÖZALTI Başakşehir'de kaçak nargile imalathanesi olarak kullanılan bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerince 264 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir'de kaçak nargile imalathanesi olarak kullanılan bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerince 264 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Başkakşehir Şahintepe Mahallesindeki bir evin kaçak nargile tütünü imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Evi teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, çalışmalarını tamamlamalarının ardından 22 Haziran'da adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 264 kilogram nargile tütünü, tütün kıyma makinesi, dijital tartı, 421 nargile tütünü ambalajı, 44 etiket ve 60 litre gliserin ele geçirilirken, Suriye uyruklu İbrahim A., Beşir K., Anas T. Yussef H. ve Hüseyin A., isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılırken, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaynak: DHA