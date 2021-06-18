(Başakşehir'de istinat duvarı çöktü

İSTANBUL'da aniden bastıran şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü.

İSTANBUL 'da aniden bastıran şiddetli yağış sonrası Başakşehir 'de istinat duvarı çöktü. Trafiğe kapalı yola doğru çöken büyük beton blokları iş makineleri ile parçalandı.

İstanbul'da aniden bastıran yağmur, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Şiddetli yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Başakşehir oldu. Şeyh Şamil Caddesi'ne bağlanan 13. Cadde'de yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. Çalışmalar nedeniyle Şeyh Şamil Caddesi'nin trafiğe kapalı olan bölümüne doğru çöken yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İstinat duvarından devrilen ve tehlike oluşturan beton bloklar iş makinesi ile parçalara ayrıldı. Çökme nedeniyle yağmur suyu drenaj ve kanalizasyon hattı da zarar gördü. Ekiplerin çöken duvarda çalışması devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı