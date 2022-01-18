Başakşehir'de İSKİ deposundan su taştı

Başakşehir'de arıza dolayısıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) deposundan taşan sular, iki ev ve bir markette hasara neden oldu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de arıza dolayısıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) deposundan taşan sular, iki ev ve bir markette hasara neden oldu.

Altınşehir Mahallesi'ndeki depodan arıza nedeniyle taşan sular, alandaki toprakla beraber sokağa yayıldı.

Taşan sulardan iki ev ve bir market hasar gördü. İSKİ ekipleri ve vatandaşlar su tahliyesi ve temizlik çalışması yaptı. Sokakta biriken toprak iş makinesiyle temizlendi.

Market sahibi Önder İlter, zarar gören mallarını dükkanın dışına taşıdı.

İlter, aynı olayı dördüncü kez yaşadıklarını belirterek, "İki taraftan akan su dükkanı doldurdu. İtfaiyeyi ve belediyeyi aradım. Çok geç geldiler, iş işten geçtikten sonra. Durum bu. Suyu biraz tahliye edip gittiler, tekrar gelecekler. Canımız yandı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bunu sürekli yaşıyorum, bir çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Olaya tanık olan Baki Güler ise taşmanın yaşandığı yeri göstererek, "Burayı olduğu gibi su götürdü. Burası düz bir alandı, su kuvvetli aktığı için alıp götürdü." dedi.