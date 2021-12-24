Son dakika haberi: Başakşehir'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi: Başakşehir'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Başakşehir'de bir fabrikada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir fabrikada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Panayır Sokak'ta mutfak gereçleri üretilen fabrikanın işçilerinin kaldığı konteynerde, elektrikten kaynaklanan yangın çıktı.

Durumu fark eden işçiler kısa sürede konteyneri boşaltırken haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi: Başakşehir'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Başakşehir'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Başakşehir'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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