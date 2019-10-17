BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)
İstanbul DHABaşakşehir'de servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandıKaza saat 08.15'te meydana geldi.
17.10.2019 09:11
İstanbul DHA
Başakşehir'de servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandıKaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü: ----------------Olay yeri-Yaralılar
Kaynak: DHA