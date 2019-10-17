BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)

BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)

İstanbul DHABaşakşehir'de servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandıKaza saat 08.15'te meydana geldi.

17.10.2019 09:11
BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)

İstanbul DHA

Başakşehir'de servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı

Kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü: ----------------Olay yeri-Yaralılar

 


Kaynak: DHA
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