Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Başakşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Başakşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre; İkitelli Atatürk Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri
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