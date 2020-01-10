Başakşehir'de iş yeri yangını nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi
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Başakşehir'de iş yeri yangını nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi.

10.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:10
Başakşehir'de iş yeri yangını nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi

'de iş yerinde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılınca yandaki özel okul tahliye edildi. Olayı öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula geldi.

ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başakşehir'de iş yeri yangını nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi
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