Başakşehir'de iş yeri yangını nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi

10.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:38

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılınca yandaki özel okul tahliye edildi. Olayı öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA