Başakşehir'de iş yeri yangını (2)

23.09.2019 15:16

Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre Çevre Sanayi Sitesinde plastik madde üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İş yerindeki kimyasal maddelerin yanması nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Kaynak: AA