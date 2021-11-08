Başakşehir'de iş yeri yangını

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Habermetre) - Saat 03: 50 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Başakşehir, Bağcılar, Sultangazi, İkitelli ve Seyrantepe itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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