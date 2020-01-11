Başakşehir'de iş yeri yangını
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Başakşehir'de iş yeri yangını

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

11.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:23
Başakşehir'de iş yeri yangını

'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir tekstil firmasının 4 ve 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerini boşaltan çalışanlar, durumu ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, ve ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden ekiplerinin de müdahale ettiği yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Polis ekipleri tedbir amaçlı Yaşar Doğu Caddesi'ni trafik akışına kapattı.

Bu arada yangına müdahale etmek için olay yerine giden bir aracı da İSTOÇ Çevre Yolu'nda kaza yaparak devrildi. personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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