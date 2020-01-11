Başakşehir'de iş yeri yangını
Haberler » Güncel » Başakşehir'de iş yeri yangını - Haber

Başakşehir'de iş yeri yangını

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

11.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:28
Başakşehir'de iş yeri yangını

'de iş yerinde çıkan yangına ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir tekstil firmasının 4 ve 5'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerini boşaltan çalışanlar durumu ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, ve ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden ekiplerinin de müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken polis ekipleri tedbir amaçlı Yaşar Doğu Caddesi'ni trafiğe kapattı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bu arada yangına müdahale etmek için olay yerine giden bir aracı da İSTOÇ Çevre Yolu'nda kaza yaparak devrildi.

personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler