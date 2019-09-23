Başakşehir'de iş yeri yangını

23.09.2019 14:32

Başakşehir'de ayakkabı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Çevre Sanayi Sitesindeki ayakkabı üreten bir iş yerinde, makineden kıvılcım çıkması ve üretimde kullanılan hammadenin tutuşmasından kaynaklı yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ayakkabı imalatında kullanılan kimyasal maddelerin yanması nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.



İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA