Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tansel Ş.'nin kullandığı 34 KA 6858 plakalı otomobil ile Selçuk S. yönetimindeki 34 DNB 406 plakalı otomobil, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Havva S., Aleyna S. ve Hatice G. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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