BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLAN 18 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU
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BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLAN 18 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR Güvercintepe Mahallesi'nde kendisinden iki gündür haber alınamayan 18 yaşlarındaki Ömer Oğız'un cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu.

BAŞAKŞEHİR Güvercintepe Mahallesi'nde kendisinden iki gündür haber alınamayan 18 yaşlarındaki Ömer Oğız'un cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu.

Güvercintepe Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşlarındaki Ömer Oğız işten çıktıktan sonra eve dönmeyince ailesi polise haber verdi. Polis ekipleri kayıp Ömer'i aramak için çalışmalara başladı. Önceki akşam Güvercintepe'de bulunan kayalık alanda gezen bir grup genç, uçurumun dibinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cansız bedenin iki gündür haber alınamayan Ömer Oğız'a ait olduğunu tespit etti. Oğız'ın cep telefonu ve cüzdanı ise uçurumun üstünde bulundu.

ÇOCUK UÇURUMDAN DÜŞMÜŞ DEDİLER

Olayın yaşandığı bölgede oturan Durmuş Doğanay, Ben akşam buraya geldim. Baktım polisler bekçiler duruyor gittik oraya. Çocuk uçurumdan düşmüş dediler. Karşı mahallenin çocuğuydu biz tanımıyoruz. Telefonu sigarası cüzdanı uçurumun üstünde bulundu. dedi.

ORASI ÇOK TEHLİKELİ TEL ÖRGÜ ÇEKMEK GEREKİYOR

Yeter Gültekin ise, Dengesini kaybederek düştü diyenler var. Biz tanımıyorduk. Oraya çok çocuk geliyor. Orası çok tehlikeli tel örgü çekmek gerekiyor. Bizim çocuklarda hep oralarda dolaşıyor. Buna bir çözüm bulsunlar. ifadesini kullandı.

Oğız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLAN 18 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU
BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLAN 18 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU
BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLAN 18 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU
BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLAN 18 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLAN 18 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU - Haberler
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