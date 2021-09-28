Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında otomobil sürücüleri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cadde araçlar çekilene kadar trafiğe kapatıldı.

Kaza, bugün saat 11.50'de Başakşehir Akşemsettin Caddesi üzerinde bulunan Başakşehir Belediyesi İETT durağının önünde meydana geldi. 34 UN 4660 plakalı otomobilin ile 34 CDA 737 plakalı otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında araçlarda bulunan sürücüler yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrasında cadde güvenlik amacıyla zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Polis ise kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Haber: Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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