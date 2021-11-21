BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ REFÜJE ÇIKTI - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ REFÜJE ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak orta refüje çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İett otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak orta refüje çıktı. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü de kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Arnavutköy - Kayaşehir yolu üzerinde meydana geldi. Kayaşehir istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, etrafında bir tur döndükten sonra refüje çıktı. Kaza nedeniyle yolun gidiş ve geliş yönlerinde birer şerit trafiğe kapandı. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü, kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve İBB Yol Yardım ekipleri geldi. Ekipler, başka bir kaza yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ REFÜJE ÇIKTI

BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ REFÜJE ÇIKTI

BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ REFÜJE ÇIKTI

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