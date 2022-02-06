BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 6 YARALI - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAŞAKŞEHİR'de çalışma yapıldığı için tek yönden kontrollü verilen trafikte iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de çalışma yapıldığı için tek yönden kontrollü verilen trafikte iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 yolcu yaralandı.

Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında metro çalışması nedeniyle tek şeritten akan trafikte 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Görgü tanığı Ali Güler, Bahçede oturuyordum baktım güm diye bir ses duydum. Dışarı çıkıp baktığımda iki araç kafa kafaya çarpışmış, birkaç yaralı vardı. Alıp yaralıları dışarı çıkarttık. Çocuk vardı. Birde onu hastaneye götürdüler. Yol yapıldığı için aynı yöne girip kaza oluyor dedi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi otobüslerin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 6 YARALI

BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 6 YARALI

BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 6 YARALI

BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 6 YARALI

BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Başakşehir, Tragger, Metro, İETT, Güncel, Haber

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