Başakşehir'de hurda yüklü kamyon devrildi
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Başakşehir'de hurda yüklü kamyon devrildi

01.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:46

Başakşehir'de devrilen hurda yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Başakşehir'de devrilen hurda yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki İsa Çakır'ın kullandığı 61 K 21491 plakalı kamyon, Arnavutköy katılım yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi.

Kazada yaralanan kamyonun şoförü Çakır, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Arnavutköy istikametindeki trafik akışında aksama yaşandı.

Başakşehir'de hurda yüklü kamyon devrildi
Başakşehir'de hurda yüklü kamyon devrildi
Başakşehir'de hurda yüklü kamyon devrildi
Başakşehir'de hurda yüklü kamyon devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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