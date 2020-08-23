BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLIK GİRİŞİMİ! CEP TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ, GERİ GELDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLIK GİRİŞİMİ! CEP TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ, GERİ GELDİ

Başakşehir'de bir tekstil atölyesine girmeye çalışan hırsızlar, fark edilince kaçtı.

BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLIK GİRİŞİMİ! CEP TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ, GERİ GELDİ
23.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:30
Başakşehir'de bir tekstil atölyesine girmeye çalışan hırsızlar, fark edilince kaçtı. Hırsızlardan biri cep telefonunu düşürdüğünü fark edince, olay yerine geri dönüp telefonu aldıktan sonra uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinin önüne minibüsle gelen yüzü maskeli hırsızlar, iş yerinin kepengini açmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra bir kişi tarafından fark edilen hırsızlar, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlardan birisinin kaçarken cep telefonunu düşürdü. Hırsızlar bir süre sonra olay yerine tekrar geldi. Araçtan inen bir kişi düşürdüğü cep telefonunu yerden aldı. Ardından kendisini bekleyen minibüse binen kişi gözden kayboldu.

O ANLAR KAMERADAYaşanan hırsızlık girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsle tekstil atölyesinin önüne gelen hırsızlardan 3'ü aşağı inerken, aracı süren kişi minibüste bekliyor. Tekstil atölyesinin kepengini açmaya çalışan yüzü maskeli üç kişiyi, bir vatandaş fark ediyor. Fark edildiğini anlayan üç hırsız, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Hırsızları fark eden vatandaş ise bir süre aracın peşinden koştuktan sonra, olay yerinden uzaklaşıyor. Hırsızlar kısa bir süre sonra olay yerine tekrar geliyor. Araçtan inen bir kişi düşürdüğü cep telefonunu alarak, minibüse biniyor ve olay yerinden ikinci kez uzaklaşıyorlar.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Dünya
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor Ekonomi
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Leicester City, Schalke 04'ün yıldızı Ozan Kabak'ın peşinde
Leicester City, Schalke 04'ün yıldızı Ozan Kabak'ın peşinde
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü
7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Berat Albayrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Sadri Alışık Merve Boluğur Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tır Kaza Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLIK GİRİŞİMİ! CEP TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ, GERİ GELDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 10:33:01. #1.15#
title