BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA

BAŞAKŞEHİR'de, bir şirketin muhasebecisi bankadan para çektiği sırada, otomobilinin lastiğini patlatan hırsızların tuzağına düştü. Hırsızların takibe aldığı muhasebeci, içinde 270 bin TL ve 500 doların bulunduğu çanta ile bankadan çıktıktan yaklaşık 1 kilometre sonra lastik değiştirmek için durdu. Muhasebeci, yedek lastiği çıkardığı sırada hırsızlar ise otomobilde bulunan çantanın içindeki paraları çalarak hızla uzaklaştı. Hırsızların muhasebeciyi takip ettiği ve paraları çaldığı anlar, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen Perşembe günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; bir şirketin muhasebecisi K.T., Başakşehir'de bulunan bir bankadan para çektikten sonra para dolu çanta ile otomobiline binerek ilerlemeye başladı. 30 metre ilerledikten sonra otomobilin lastiğinin patladığını fark eden K.T., yaklaşık 1 kilometre sonra lastiği değiştirmek için durdu. K.T., otomobilin bagajından yedek lastiği çıkardığı sırada, otomobile yaklaşan bir kişi aracın ön kapısından girerek çantanın içindeki paraları alıp hızla uzaklaştı. Yedek lastiği bagajdan çıkardıktan sonra otomobilin kapılarını kilitlemek isteyen K.T., aracın ön kapısının açık olduğunu fark etti. K.T., hızla otomobilin içindeki çantayı kontrol ettiğinde ise çantanın içindeki paraların yerinde olmadığını gördü. Daha sonra K.T, polisi arayarak soyulduğunu bildirdi. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri